Продажи ноутбуков в России упали на 20%. Продажи китайских и российских брендов взлетели

Как сообщает издание «Коммерсантъ», со ссылкой на данные Holodilnik.ru, в первом квартал количественные продажи ноутбуков в России упали на 20%, а спрос на персональные компьютеры снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.