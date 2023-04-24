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Продажи ноутбуков в России упали на 20%. Продажи китайских и российских брендов взлетели

Продажи ноутбуков в России упали на 20%. Продажи китайских и российских брендов взлетели

Как сообщает издание «Коммерсантъ», со ссылкой на данные Holodilnik.ru, в первом квартал количественные продажи ноутбуков в России упали на 20%, а спрос на персональные компьютеры снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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