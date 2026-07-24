НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

Бойцы "Запада" уничтожили пикапы и пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили несколько единиц бронетехники, пикапы, а также живую силу противника на краснолиманском направлении СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии