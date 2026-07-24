Бойцы "Запада" уничтожили пикапы и пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили несколько единиц бронетехники, пикапы, а также живую силу противника на краснолиманском направлении СВО.
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