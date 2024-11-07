Блондинка Омарова уязвила Бородину? Говорит, как Курбан стал идеальным мужем в браке с ней

Сколько женщин – столько мнений! Бывшая бизнесмена Ксюша Бородина явно поспорила бы на эту тему! Курбан Омаров продолжает экспериментировать в личной жизни и уже выбирает 3 спутницу-жену, подарившую ему крылья.
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