Блондинка Омарова уязвила Бородину? Говорит, как Курбан стал идеальным мужем в браке с ней

Сколько женщин – столько мнений! Бывшая бизнесмена Ксюша Бородина явно поспорила бы на эту тему! Курбан Омаров продолжает экспериментировать в личной жизни и уже выбирает 3 спутницу-жену, подарившую ему крылья.