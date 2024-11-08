Директора подмосковных МФЦ пройдут обучение по повышению компетенций

Руководители многофункциональных центров Подмосковья пройдут обучение по программе Сбербанка, направленное на развитие управленческих навыков, формирование эффективных команд и улучшение коммуникации с посетителями.
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