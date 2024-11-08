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Директора подмосковных МФЦ пройдут обучение по повышению компетенций

Директора подмосковных МФЦ пройдут обучение по повышению компетенций

Руководители многофункциональных центров Подмосковья пройдут обучение по программе Сбербанка, направленное на развитие управленческих навыков, формирование эффективных команд и улучшение коммуникации с посетителями.

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