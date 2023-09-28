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Военное обозрение

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«Новые Т-80 появятся через несколько месяцев»: во французской прессе оценили российское танкостроение

«Новые Т-80 появятся через несколько месяцев»: во французской прессе оценили российское танкостроение

Судя по видео, опубликованному несколько дней назад, завод в Калуге [ПАО «КАДВИ»] возобновил производство турбин для новых танков Т-80.

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