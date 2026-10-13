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На Южном Урале арестованы члены ОПГ: они похищали людей и вымогали деньги

На Южном Урале арестованы члены ОПГ: они похищали людей и вымогали деньги

В Челябинской области арестованы члены преступной группы, действовавшей в регионе в течение 6 лет. ОПГ создал 40-летний местный житель, имевший авторитет в криминальном сообществе.

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