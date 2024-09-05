Страховки не хватило на ремонт после ДТП? Спокойно! Варианты есть

В редакцию «За рулем» обратился наш читатель Рустем. Мужчина попал в неприятную, но весьма распространенную историю – выплата по ОСАГО не покрыла стоимость ремонта автомобиля после ДТП: Здравствуйте, прошу помочь в ситуации.