Жители Калужской области отправили 1100 посылок в зону СВО. Об этом рассказали в АО "Почта России". С мая по декабрь 2023 года около 1100 бесплатных посылок для военнослужащих было передано от жителей региона.
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