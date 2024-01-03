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Жители Калужской области отправили 1100 посылок в зону СВО

Жители Калужской области отправили 1100 посылок в зону СВО

Жители Калужской области отправили 1100 посылок в зону СВО. Об этом рассказали в АО "Почта России". С мая по декабрь 2023 года около 1100 бесплатных посылок для военнослужащих было передано от жителей региона.

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