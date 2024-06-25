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ХАМАС заявил, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС заявил, что Россия должна быть гарантом прекращения огня в секторе Газа

Россия должна стать гарантом прекращения огня в секторе Газа, считает палестинское движение ХАМАС. Как отметил в беседе с РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, позиция Москвы более справедливая, чем у Вашингтона.

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