Экс-канцлер ФРГ Шредер раскритиковал траты кабмина Шольца на вооружение

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что правящей в ФРГ коалиции "Светофор" стоит переключить основное внимание с расходов на оборону и активнее заняться инвестициями в социальную инфраструктуру, образование и жилье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии