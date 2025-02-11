Сотни километров сетей, как русская армия нащупала ответ на стратегию ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 11 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ последние дни на дороге между Бахмутом и Часовым Яром появились протяжённые тоннели из маскировочных сетей, общей длиной свыше двух километров.