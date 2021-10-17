О московском бунте антваксеров

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО московском бунте антваксеровВ Москве вспыхнул форменный «бунт» против власти. Столь же бессмысленный, сколь и беспощадный робкий.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера Попова (Дручинина)Какое - то средневековье в головах. Вообще, происходит что-то странное вокруг вакцинации.Анатолий ЛановойСтранное в головах. Зачем предлагают за вакцинирование 10 тыс? Будут сидеть, ждать, может 50 предложат? Если умирают непривитые, при огромных возможностях привиться, это очищение от дебилов, считающих, что им все ПОЛОЖЕНО. Поскольку дебилов великое множество, а отдача от них невелика, пусть идут своим путем. Родители, внушая своим чадам мысли о бесполезности прививки, готовят новое пополнение в рядах дебилов.вера курьянова (гончарова)ИМ мало того, что больше всех зараженных у них.ТЦТатьяна ЦаревапридуркиКомментировать
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