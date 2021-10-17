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О московском бунте антваксеров

О московском бунте антваксеров

В Москве вспыхнул форменный «бунт» против власти. Столь же бессмысленный, сколь и беспощадный робкий.

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Вера Попова (Дручинина)
Какое - то средневековье в головах. Вообще, происходит что-то странное вокруг вакцинации.
Анатолий Лановой
Странное в головах. Зачем предлагают за вакцинирование 10 тыс? Будут сидеть, ждать, может 50 предложат? Если умирают непривитые, при огромных возможностях привиться, это очищение от дебилов, считающих, что им все ПОЛОЖЕНО. Поскольку дебилов великое множество, а отдача от них невелика, пусть идут своим путем. Родители, внушая своим чадам мысли о бесполезности прививки, готовят новое пополнение в рядах дебилов.
вера курьянова (гончарова)
ИМ мало того, что больше всех зараженных у них.
Татьяна Царева
придурки

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