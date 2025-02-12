МИД РФ: Киев "похоронил" Минские соглашения при попустительстве Запада

РИА Новости/Алексей Дружинин Судьба миллионов русских людей в Донбассе безразлична Украине и Западу, поэтому они сделали все, чтобы "похоронить" Минские соглашения при попустительстве Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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