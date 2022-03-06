Полицейские Республики Алтай поздравили с наступающим праздником 8 марта жен и матерей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В Республике Алтай стражи правопорядка поздравили с наступающим Международным женским днем вдов и матерей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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