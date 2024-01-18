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Мировое обозрение

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Китай запустил корабль «Тяньчжоу-7» с рекордным грузом для орбитальной станции

Китай запустил корабль «Тяньчжоу-7» с рекордным грузом для орбитальной станции

В ноябре 2022 года Китай завершил развёртывание своей собственной орбитальной станции. Для её снабжения два раза в год туда отправляется грузовой корабль с припасами, расходными материалами и наборами для научных экспериментов.

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