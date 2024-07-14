Школьная программа по литературе за 10 класс

Сказки Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович Медведь на воеводстве ☆ читать ☆ Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил ☆ читать ☆ Премудрый пескарь ☆ читать ☆ Пропала совесть ☆ читать ☆ Все сказки Рассказы, повести, романы Бальзак, Оноре де Гобсек (повесть) ☆ читать ☆ Гоголь Николай Васильевич Выбранные места из переписки с друзьями (публицистический сборник) ☆ читать ☆ Петербургские повести (сборник повестей) ☆ читать ☆ Гончаров Иван Александрович Обломов (роман) ☆ читать ☆ Добролюбов Н.