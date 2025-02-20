В Хабаровске прошла торжественная церемония награждения ветеранов ВОВ

В Хабаровске продолжается вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы. На торжественной церемонии, состоявшейся в администрации Индустриального района, 8 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей были удостоены заслуженных наград.