Аномальные камни с магнитными свойствами были обнаружены на Луне Ирэн ОрлонскаяВ новом открытии, исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Университета Мюнстера в Германии обнаружила на поверхности Луны валуны с необычными магнитными свойствами.
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