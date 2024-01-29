Аномальные камни с магнитными свойствами были обнаружены на Луне Ирэн ОрлонскаяВ новом открытии, исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Университета Мюнстера в Германии обнаружила на поверхности Луны валуны с необычными магнитными свойствами.