Ню в советской фотографии: как снимали обнажённое тело в стране без секса

Когда в 1991 году советский журнал «Советское фото» впервые за всю свою историю опубликовал на обложке женскую обнажённую натуру, это стало сенсацией.
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