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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

70 подписчиков

Контейнерный рынок России за семь месяцев вырос на 7%

Импортные контейнерные перевозки выросли на 17%, экспортные снизились на 1%, внутренние увеличились на 3%, железнодорожный транзит — на 1%.

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