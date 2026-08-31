Контейнерный рынок России за семь месяцев вырос на 7%

Импортные контейнерные перевозки выросли на 17%, экспортные снизились на 1%, внутренние увеличились на 3%, железнодорожный транзит — на 1%.
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