Грузинская оппозиция создает бандформирования и занимается магией

В Грузии продолжает сохраняться вероятность государственного переворота, хотя правоохранительные структуры по-прежнему успешно защищают административные здания Тбилиси и эффектно разгоняют запрещенные сборища.
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