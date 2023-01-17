Военное обозрение

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Украинская разведка «раскрыла» планы российского командования по «захвату Донбасса»

Украинская разведка «раскрыла» планы российского командования по «захвату Донбасса»

Россия намерена захватить весь Донбасс до марта, такую задачу новому командующему спецоперацией Герасимову лично поставил президент России Владимир Путин.

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