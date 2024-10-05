Альберт Куршутов: Рад поздравить учителей и ветеранов педагогического труда с Днём учителя!

Рад поздравить учителей и ветеранов педагогического труда с Днём учителя! "Учитель творит Человека. "Эта фраза великого советского педагога Василия Сухомлинского подчеркивает важность роли учителя в обеспечении гармоничного развития ребенка, в формировании его уверенности в будущем.
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