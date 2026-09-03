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Гай Ричи с сыном от Мадонны и женой посетил премьеру сериала "Джентльмены"

Гай Ричи с сыном от Мадонны и женой посетил премьеру сериала "Джентльмены"

В Лондоне состоялась масштабная премьера второго сезона сериала Гая Ричи "Джентльмены". На дорожку вышли исполнители главных ролей и другие селебрити.

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