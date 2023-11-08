Русские нас превосходят - Кандидат в президенты США

В Соединённых Штатах рассказали, в чём именно Москва превосходит Вашингтон.Кандидат в американские президенты, предприниматель Вивек Рамасвами отметил, что Россия превосходит США по ядерному оружию и гиперзвуковым ракетам.
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