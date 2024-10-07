Несколько человек погибли в результате крупного пожара в селе под Рубцовском

Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров Пожар в селе Самарка / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю Несколько человек погибли в результате крупного пожара в селе Самарка Рубцовского района.
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