Metro Москва
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Metro Москва

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Праздничный эфир в Московском транспорте: Парад Победы, викторины и исторические материалы

Праздничный эфир в Московском транспорте: Парад Победы, викторины и исторические материалы

С 1 по 13 мая в Московском транспорте проходит праздничный эфир, посвящённый 80-летию Победы. Пассажиров ждут трансляции Парада Победы, видеоролики о Великой Отечественной войне, викторина "Москва в деталях" и материалы от крупных российских организаций.

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