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Бизнесмены, учёные и спортсмены: за кем вышли замуж Андреева, Малышева, Летучая и другие известные телеведущие

Бизнесмены, учёные и спортсмены: за кем вышли замуж Андреева, Малышева, Летучая и другие известные телеведущие

В кадре они выверены до мелочей: идеальная укладка, чеканные интонации и полная уверенность в каждом слове.

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