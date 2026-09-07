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Zero Hedge

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Hartnett: A Democratic Sweep Will Trigger A Stock Market Rout, And Pop The AI Bubble

Hartnett: A Democratic Sweep Will Trigger A Stock Market Rout, And Pop The AI Bubble

Hartnett: A Democratic Sweep Will Trigger A Stock Market Rout, And Pop The AI Bubble The biggest story last week was not the unexpectedly hot jobs report which, unfortunately, will be revised sharply lower next month as the labor market reverts to its deteriorating, AI-enhanced, trendline: Instead, what everyone was - or should have been focusing on - was the bottom falling out of the bond market with global yields jumping to the highest level in 2 decades, to wit:  10Y Treasury yields jumping to 4.

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