МРОТ к 2030 году в России должен вырасти до 35 тысяч рублей

Владимир Путин 7 мая подписал новый майский указ. Среди прочих пунктов в нем президент постановил достичь того, чтобы в 2030 году в России минимальный размер оплаты труда составил не менее 35 тысяч рублей.
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