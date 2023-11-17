Силы РФ уничтожили пять лодок и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области

Соединения группировки войск «Днепр» в течение суток сумели уничтожить пять лодок и скопление живой силы украинских формирований неподалеку от населенного пункта Крынки, расположенного на территории Херсонской области.
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