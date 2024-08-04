Сообщают, что в Волчанске подразделениями группировки «Север» ликвидирован командир роты 501 батальона 36-й бригады морской пехоты, капитан Игорь Федоренко (позывной «Арктика»).
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Сообщают, что в Волчанске подразделениями группировки «Север» ликвидирован командир роты 501 батальона 36-й бригады морской пехоты, капитан Игорь Федоренко (позывной «Арктика»).
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