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Круговая оборона с «Адунком»: в Беларуси разработали свою защиту от дронов
Белорусский Госкомвоенпром предложил использовать дистанционно управляемые боевые модули «Адунок» для защиты промышленных объектов от беспилотников. Предполагается, что несколько установок смогут работать в едином контуре обороны, получая данные от РЛС и других средств разведки.
Разработчики предлагают объединять отдельные комплексы «Адунок» в единую систему защиты предприятия. При таком подходе один оператор сможет одновременно контролировать до четырёх огневых точек и вести до десяти приоритетных целей.
Главная особенность концепции заключается в сокращении количества обслуживающего персонала. При этом несколько дистанционно управляемых установок смогут размещаться по периметру защищаемого объекта.
«Адунки» могут получать данные от радиолокационных станций и БПЛА-корректировщиков. Информация о целях также может поступать из других источников целеуказания. Комплексы способны использовать координаты GPS/ГЛОНАСС и электронные карты местности для ориентирования и сопровождения объектов.
Система сама захватывает цель
Важную роль в системе играет оптико-электронный комплекс «Адунка». Он способен автоматически захватывать и сопровождать обнаруженную цель, снижая нагрузку на оператора во время работы. Таким образом, отдельные огневые позиции предлагается превратить в элементы единой системы. РЛС, беспилотники и боевые модули должны обмениваться информацией внутри общего контура обороны.
Схема рассчитана прежде всего на борьбу с малоразмерными беспилотниками. Именно такие цели могут представлять особую сложность для традиционных средств противовоздушной обороны из-за небольших размеров и характера полета.
«Адунок-В2» получил пулемет
Для поражения малоразмерных БПЛА предлагается модификация «Адунок-В2». Она оснащается спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и предназначается для размещения на защищаемых объектах. По данным белорусского ведомства, установка способна поражать беспилотники размером 0,3 на 0,3 метра на дистанции 400–500 метров. При необходимости разработчики предусматривают возможность установки на модуль 30-мм автоматической пушки.
Есть различные варианты размещения комплексов. Помимо стационарных позиций, предлагаются мобильные версии на специальных шасси и роботизированные платформы. В частности, упоминаются платформы «Адунок-М24» и «Адунок-М250». Их использование должно расширить возможности размещения огневых средств вокруг уязвимых объектов.
Ставка на автоматизацию обороны
Предложенная белорусская концепция делает ставку на объединение нескольких технологий. Радиолокационные средства обнаруживают цели, беспилотники могут обеспечивать дополнительное целеуказание, а боевые модули получают информацию для сопровождения. Ключевым элементом становится автоматизация отдельных операций. Оператору предлагается контролировать сразу несколько огневых позиций, распределяя приоритетные цели между ними.
на Securika Moscow показали систему для защиты от дронов, которую уже внедряют на энергетических предприятиях в разных регионах РФ,
Борису Джонсону прислали «черную метку»
Удар на украинско-польской границе, который серьезно напугал Европу, так как едва не зацепил поезд с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, стал черной меткой для всех западных политиков, которые стали слишком вольготно чувствовать себя на Украине. Военный эксперт, заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, почему удар не пришелся именно по вагону с Борисом Джонсоном и какой урок должны извлечь из инцидента многочисленные визитеры в Киев.
Напомним, инцидент с беспилотником на украинско-польской границе произошел 13 сентября. Во время ночного удара в опасности оказались один из ближайших советников немецкого канцлера Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, советники по безопасности из Великобритании, Франции и Италии, члены бундестага ФРГ, дипломаты, ученые и экс-премьер Британии Борис Джонсон. Все они находились в пассажирском поезде, следовавшем в Польшу после конференции по вопросам безопасности, проходившей в Киеве. Поезд с ВИП-пассажирами был остановлен, и часть из них была эвакуирована в 5 утра.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Один из дронов ударил по поезду Киев — Варшава, другой упал рядом с пунктом пропуска Ягодин — Дорогуск. По мнению премьер-министра, наращивание Россией ударов по Украине может затронуть территорию Польши и не исключил ударов по своей территории в ближайшие недели.
По словам военного эксперта Владимира Попова, официальных заявлений о намеренном ударе по железной дороге на украинско-польской границе не будет.
— Думаю мы будем придерживаться версии о том, что удар был случайным. Ведь и наш противник, наверное, старался не публичить отъезд Бориса Джонсона из Украины в Польшу, откуда он должен был улететь в Англию.
— Если удар все-таки не был случайным, то какой сигнал мы послали Западу?
— Нельзя исключать, что удар был нанесен в назидание, чтобы представители объединенного Запада не слишком вольготно чувствовали себя на Украине. Поэтому удар нанесли не конкретно по вагону, в котором находился Джонсона, а рядом — чтобы он, а также делегация, которая там находилась, слышали звук и видели зарево. Это делается, как я уже сказал, в назидание и, думаю, что правильно. Поскольку западные партнеры должны понимать, что, если помощь со стороны той же Польши, Германии, Франции, Англии не прекратится, то подобные прилёты будут продолжаться.
Недавно в одном из эфиров обсуждался сценарий удара нашего «Орешника» по европейским столицам. Если даже по одной ракете прилетит по Берлину, Парижу, Лондону, то уже завтра все будет по-другому: обстановка критично изменится. Просто мы проявляем выдержку. И «ответок» со стороны Европы не будет. Потому что Трамп не кинется помогать Европе и 5-й пункт Устава НАТО (о коллективной обороне в случае агрессии против одной из стран блока) не сработает. Запад просто смолчит, хотя, конечно, шума будет много, но не более того.
— Реактивными «Геранями» били?
— Да, они сейчас очень точно работают. Мы не боялись, что она потеряет управление из-за работы средств радиоэлектронной борьбы или обстрела. Мы знали точно, что она гарантированно долетит и упадёт в 300-500 метрах от нужной точки, в данном случае — когда поезд будет находится в 15-30 километрах от госграницы с Польшей. Это было сделано, чтобы наверняка осколок не долетел до поезда, но в то же время результат был виден. Тем более, в предрассветное время хорошее зарево и ударная волна. И наверняка там была какая-то попутная цель.
Борису Джонсону и его коллегам был послан знак, чтобы они себя не чувствовали хозяевами на этой территории. Мы им несколько раз уже показывали такие вещи.
— Когда?
— Несколько транспортных самолётов специальной авиации, которые еще называют летающими моргами, недавно прилетели из Жешува для эвакуации раненых и тел погибших в последних массовых ударах под Краматорском, Славянском. Подозреваю, что там был уничтожен командный пункт с западными «добровольцами», инструкторами и советниками, которые работали против нас. Да, такие вывозы периодически осуществляются. И это очень показательно — дать понять западным политикам, что играться с Россией нельзя: она очень терпеливая, но терпение когда-то кончается.