Славянск-Краматорск: На южном фланге «Центровые» безжалостно режут оборону Доброполья пополам 5 тысяч укровояк Билецкого, обороняющие «фортецю», обречены — и точно знают, что живыми из города они не выйдут По состоянию на вечер 13 сентября в оперативной обстановке на западе Донбасса наметился стратегический успех для российских войск.