В трех районах Петербурга 19 октября ограничат дорожное движение

Речь идёт об Адмиралтейском, Василеостровском и Приморском В Адмиралтейском районе Петербурга с 19 октября по 24 апреля закроют движение транспорта по переулку Пирогова от Прачечного переулка до Фонарного переулка, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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