В трех районах Петербурга 19 октября ограничат дорожное движение

Речь идёт об Адмиралтейском, Василеостровском и Приморском В Адмиралтейском районе Петербурга с 19 октября по 24 апреля закроют движение транспорта по переулку Пирогова от Прачечного переулка до Фонарного переулка, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.