На севере страны отремонтирован медпункт

Офис семейных врачей в селе Попештий де Сус Дрокиевского района недавно был отремонтирован в рамках проекта, финансируемого из фонда развития и модернизации государственных поставщиков медицинских услуг Национальной компании медицинского страхования (НКМС), отмечает Noi.
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