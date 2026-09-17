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Аргументы и Факты

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Психотерапевт Галич рассказала, как пережить кризис четверти жизни

Психотерапевт Галич рассказала, как пережить кризис четверти жизни

Желание резко изменить работу, отношения или образ жизни в возрасте 25–30 лет может быть связано с кризисом четверти жизни, однако принимать решения под влиянием эмоций не стоит, рассказала Пятому каналу психотерапевт Татьяна Галич.

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