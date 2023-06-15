Дипломат заявила об использовании Украиной фейков в Международном суде ООН

Украина в ходе слушаний в Международном суде ООН по иску против РФ использовала для аргументации фейки из интернета, заявила 14 июня представитель российской делегации в суде, заместитель постпреда при Всемирной организации Мария Заболоцкая.
Украина в ходе слушаний в Международном суде ООН по иску против РФ использовала для аргументации фейки из интернета, заявила 14 июня представитель российской делегации в суде, заместитель постпреда при Всемирной организации Мария Заболоцкая.
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