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Дипломат заявила об использовании Украиной фейков в Международном суде ООН

Дипломат заявила об использовании Украиной фейков в Международном суде ООН

Украина в ходе слушаний в Международном суде ООН по иску против РФ использовала для аргументации фейки из интернета, заявила 14 июня представитель российской делегации в суде, заместитель постпреда при Всемирной организации Мария Заболоцкая.

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