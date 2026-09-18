Умерла французская блогер, объявившая жену Макрона мужчиной

Во Франции умерла блогер Наташа Рей, утверждавшая, что жена президента страны Эмманюэля Макрона Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.
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