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Умерла французская блогер, объявившая жену Макрона мужчиной

Умерла французская блогер, объявившая жену Макрона мужчиной

Во Франции умерла блогер Наташа Рей, утверждавшая, что жена президента страны Эмманюэля Макрона Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.

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