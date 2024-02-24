Калининградская область представит свои фильмы на выставке «Россия»

На выставке «Россия» пройдет день кино Калининградской области, который предложит зрителям уникальную возможность пообщаться с известными российскими актерами Денисом Шведовым и Екатериной Климовой, а также насладиться просмотром фильма «Нюрнберг» и сериала «По законам военного времени».