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Калининградская область представит свои фильмы на выставке «Россия»

Калининградская область представит свои фильмы на выставке «Россия»

На выставке «Россия» пройдет день кино Калининградской области, который предложит зрителям уникальную возможность пообщаться с известными российскими актерами Денисом Шведовым и Екатериной Климовой, а также насладиться просмотром фильма «Нюрнберг» и сериала «По законам военного времени».

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