Диверсантов судят за поджог Су-24 на оборонном заводе в Новосибирске

Четырех фигурантов обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ. Своей целью они видели подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, хотя вины подсудимые не признают.
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