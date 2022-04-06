24Journal.ru Интересное

10 подписчиков

США не відмовляться від підтримки України незалежно від тривалості конфлікту

Український військовослужбовець із переносним протитанковим комплексом "Джавелін". Район Києва 13 березня 2022 року   США не відмовляться від підтримки України незалежно від тривалості конфлікту За словами Джен Псакі, російсько-українська війна перейшла в нову фазу, яка може виявитися затяжною Сполучені Штати продовжують оцінювати потреби України в різноманітних допомогах і не збираються припиняти підтримку Києву незважаючи на […] Сообщение США не відмовляться від підтримки України незалежно від тривалості конфлікту появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх