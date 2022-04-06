Український військовослужбовець із переносним протитанковим комплексом "Джавелін". Район Києва 13 березня 2022 року США не відмовляться від підтримки України незалежно від тривалості конфлікту За словами Джен Псакі, російсько-українська війна перейшла в нову фазу, яка може виявитися затяжною Сполучені Штати продовжують оцінювати потреби України в різноманітних допомогах і не збираються припиняти підтримку Києву незважаючи на […] Сообщение США не відмовляться від підтримки України незалежно від тривалості конфлікту появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.