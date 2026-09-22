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Президент MEDEF предложил отменить оплату краткосрочных больничных листов

Президент MEDEF предложил отменить оплату краткосрочных больничных листов

Возмещение краткосрочных больничных должно быть отменено, заявил президент «Движения предприятий Франции» (MEDEF) Патрик Мартен, 22 сентября пишет французская газета Sud Ouest.

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