Анонсирована Somber Echoes — научно-фантастическая метроидвания в греко-римском с...

Анонсирована Somber Echoes — научно-фантастическая метроидвания в греко-римском стилеИздательство Bonus Stage Publishing и разработчики из Rock Pocket Games анонсировали Somber Echoes — научно-фантастическую метроидванию в греко-римском стиле.
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