«Флорида» ищет тренера. Клуб провел переговоры с Троцем, Дебуром, Токкетом и Грином (Фрэнк Серавалли)

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«Флорида» ищет тренера, клуб провел переговоры с Барри Троцем и Питером Дебуром. Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, «Пантерс» также общались с Риком Токкетом и Трэвисом Грином.