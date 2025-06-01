В Верховной раде разнесли Зеленского за незнание повестки на переговорах в Стамбуле

МОСКВА, 1 июня, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук высмеял Владимира Зеленского: экс-комик признался, что не знает, что будет обсуждаться в ходе нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
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