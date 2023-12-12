Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Астрономические аномалии, или Куда вращается Венера

Астрономические аномалии, или Куда вращается Венера

В нашей Солнечной системе большинство планет вращаются против часовой стрелки — но только не Венера. Эта мятежная планета решила вращаться по часовой стрелке, и ученые до сих пор пытаются выяснить, почему.

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