Астрономические аномалии, или Куда вращается Венера

В нашей Солнечной системе большинство планет вращаются против часовой стрелки — но только не Венера. Эта мятежная планета решила вращаться по часовой стрелке, и ученые до сих пор пытаются выяснить, почему.
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