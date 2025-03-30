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Антон Смольский из Белоруссии побеждает в масс-старте на ЧР в Ханты-Мансийске

Антон Смольский из Белоруссии побеждает в масс-старте на ЧР в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске Антон Смольский одержал победу в масс-старте на чемпионате России по биатлону 2025 года, пройдя 15 км за 42:57.

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