Эксперт рассказал, что стоит за указом Трампа о приостановке помощи США на 90 дней

«Переложить бремя содержания Украины на Европу» Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней, пока будет проводиться оценка того, соответствуют ли эта поддержка политическим целям новой администрации.
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