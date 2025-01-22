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Эксперт рассказал, что стоит за указом Трампа о приостановке помощи США на 90 дней

Эксперт рассказал, что стоит за указом Трампа о приостановке помощи США на 90 дней

  «Переложить бремя содержания Украины на Европу» Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней, пока будет проводиться оценка того, соответствуют ли эта поддержка политическим целям новой администрации.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;Это нам весело, а, например, во всей Европе грусть и печаль&quot;. Повода для особого веселья пока как-то и у нас не наблюдается. В том плане, что цены в стране на все постоянно росли, как на дрожжах, а с нового года увеличились.
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