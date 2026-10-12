Птицефабрику Белокалитвинскую продают за 671 млн рублей

Имущественный комплекс обанкротившегося АО «Птицефабрика Белокалитвинская» в Ростовской области повторно выставлен на торги за 671,5 млн рублей после того, как предыдущая попытка продажи за 746 млн рублей не состоялась из-за отсутствия заявок.