Си Цзиньпин устроил приветственный банкет для лидеров африканских стран

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду высоко оценил "блестящий образец" отношений между Китаем и Африкой, приветствуя африканских лидеров, прибывших в Пекин для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года, который, как ожидается, будет способствовать дальнейшему укреплению китайско-африканских связей.